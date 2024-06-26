После успешного проведения двух программ "Грант на важное дело", Фонд Вадима Столара работает над третьей. Для понимания наиболее насущных потребностей организаторы проводят второй опрос по приоритетным для военных направлений финансирования и предлагают принять в нем участие всем заинтересованным организациям.

Отметим, что общей целью грантовой инициативы Фонда изначально была определена социальная поддержка военных и гражданских граждан, пострадавших из-за войны. Первая программа касалась физической реабилитации пострадавших от войны. Вторая концентрировалась на направлении психоэмоционального восстановления украинцев. Каждый раз победители конкурса получали финансирование представленных проектов на общую сумму 1 миллион гривен.

Однако при подготовке третьей программы и предварительном опросе относительно направлений финансирования в Фонд поступило немало заявок, связанных с непосредственной помощью защитникам. Поэтому было решено провести дополнительный опрос для определения ключевых потребностей в этой сфере на сегодня.

"Мы стремимся определить основные актуальные запросы военных на сегодня и использовать средства максимально эффективно. Это может быть производство дронов или обучение их пилотов, изготовление военной одежды или снаряжения, курсы такмеда или специализированная подготовка для спецназовцев и тому подобное", – пояснила Наталья Приходько, волонтер Фонда.

"Пока идет война, помощь военным будет приоритетом нашего фонда. С самого начала масштабного российского вторжения мы системно поддерживаем наших защитников в рамках проекта "++ для ЗСУ". А сейчас решили еще больше расширить эту помощь через сотрудничество с другими организациями в рамках нашей грантовой программы", – сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

К участию в программе будут приниматься предложения от организаций, которые зарегистрированы в соответствии с Законом Украины "Об общественных объединениях" или в соответствии с Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и включены в Реестр неприбыльных организаций.