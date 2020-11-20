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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26488 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84391 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102181 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118225 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152793 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Фонд госимущества Украины отчитался о финансовых результатах ОГХК: прибыль компании выросла в 4 раза

Фонд госимущества Украины отчитался о финансовых результатах ОГХК: прибыль компании выросла в 4 раза

Киев  •  УНН

 • 13490 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. АО "Объединенная горно-химическая компания", в состав которой входят мощности Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК), сообщила о результатах работы за первые 9 месяцев 2020 года, информирует УНН.

Согласно информации, опубликованной на сайте Фонда госимущества, в управлении которого находится ОГХК, чистая прибыль компании за указанный период составила 424,5 млн гривен.

Полученная ОГХК чистая прибыль в текущем году увеличилась более чем в 4 раза по сравнению с прошлогодним показателем, который составил 100,7 млн гривен.

Напомним, 18 ноября Кабинет министров утвердил финансовый план АО "ОГХК" на 2020 год, согласно которому сумма чистой прибыли за 2020 год планируется на уровне 575,6 млн гривен.

Государственный бюджет ожидает получить от предприятия в текущем году более 344 млн гривен поступлений, в том числе более 104 млн гривен в виде налога на прибыль.

ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Планируется, что предприятие станет частью государственной кампании большой приватизации на 2021 год.

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