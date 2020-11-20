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Фонд держмайна України відзвітував про фінансові результати ОГХК: прибуток компанії зріс у 4 рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", до складу якої входять потужності Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК), повідомила про результати роботи за перші 9 місяців 2020 року, інформує УНН.

Фонд держмайна України відзвітував про фінансові результати ОГХК: прибуток компанії зріс у 4 рази

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Фонду держмайна, в управлінні якого знаходиться ОГХК, чистий прибуток компанії за вказаний період склав 424,5 млн гривень.

Отриманий ОГХК чистий прибуток у поточному році збільшився більш ніж у 4 рази у порівнянні з торішнім показником, який становив 100,7 млн ​​гривень.

Нагадаємо, 18 листопада Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "ОГХК" на 2020 рік, згідно з яким сума чистого прибутку за 2020 рік планується на рівні 575,6 млн гривень.

Державний бюджет очікує отримати від підприємства у поточному році понад 344 млн гривень надходжень, у тому числі понад 104 млн гривень у вигляді податку на прибуток.

ОГХК є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі. Планується, що підприємство стане частиною державної кампанії великої приватизації на 2021 рік.

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