Flight Radar: в Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Беларусь прилетели два самолета Военно-воздушных сил России. Об этом сообщается в данных на треккинговом сервисе Flight Radar 24, передает УНН.
Так, по данным сервиса, приписанный к ВВС РФ самолет Ту-134АК с регистрационным номером RA-65690, выполнив рейс из Москвы, приземлился 12 августа в 7:41 утра в городе Ложки, недалеко от Минска и Жодино.
Сообщается, что в этот же день, но на полтора часа позже, в Беларусь из Москвы прилетел еще один самолет ВВС РФ - также Ту-134АК, но с регистрационным номером RA-65692. В 14:20 он вылетел обратно в столицу России.
Добавим, что данные о количестве пассажиров и назначении обоих рейсов не указаны.
Ранее УНН писал, что Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России из-за задержанных "вагнеровцов".
Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".
Добавим, это происходит на фоне протестов после президентских выборов в Беларуси.