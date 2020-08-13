Flight Radar: у Білорусь з Москви прилетіли два літаки ВПС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. До Білорусі прилетіли два літаки Військово-повітряних сил Росії. Про це повідомляється в даних на трекінговому сервісі Flight Radar 24, передає УНН.
Так, за даними сервісу, приписаний до ВПС РФ літак Ту-134АК з реєстраційним номером RA-65690, виконавши рейс з Москви, приземлився 12 серпня о 7:41 ранку в місті Ложки, недалеко від Мінська і Жодіно.
Повідомляється, що в цей же день, але на півтори години пізніше, в Білорусь з Москви прилетів ще один літак ВПС РФ - також Ту-134АК, але з реєстраційним номером RA-65692. О 14:20 він вилетів назад до столиці Росії.
Додамо, що дані про кількість пасажирів і призначення обох рейсів не вказані.
Раніше УНН писав, що Лукашенко доручив запросити в Білорусь генпрокурорів України і Росії через затриманих "вагнерівців".
Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".
Додамо, це відбувається на тлі протестів після президентських виборів у Білорусі.