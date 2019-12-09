ФК "Лестер" получил восьмую подряд победу в АПЛ

Разгром хозяев начал Джейми Варди на 21 минуте, когда обыграл на скорости вратаря и отправил игровой снаряд в пустую сетку. Также Варди забил заключительный мяч во встрече, доведя счет до 4:1. Еще по разу отличались Ихеаначо и Эванс. У соперников гол-престижа в активе у Грилиша.

Таким образом, завоевал 8 подряд победу, “лисы” ощутимо оторвались от соперников по второй строчке — 38 очков против 32 у “Манчестер Сити”.

Напомним, что в прошлом году бывший владелец “Лестера” погиб во время аварии вертолета.