ФК "Лестер" здобув восьму підряд перемогу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. ФК "Лестер" продовжив переможну ходу в чемпіонаті Англії з футболу у гостьовій зустрічі з "Астон Віллою", передає УНН.
Розгром господарів розпочав Джеймі Варді на 21 хвилині, коли обіграв на швидкості воротаря і відправив ігровий снаряд у порожню сітку. Також Варді забив заключний м’яч у зустрічі, довівши рахунок до 4:1. Ще по разу відзначалися Іхеаначо та Еванс. У суперників гол-престижу в активі у Гріліша.
Таким чином, завоював 8 підряд перемогу, “лисиці” відчутно відірвалися від суперників по другій сходинці — 38 очок проти 32 у “Манчестер Сіті”.
Нагадаємо, що минулого року колишній власник “Лестера” загинув під час аварії гелікоптера.