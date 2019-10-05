ФК "Лацио" при судействе украинцев получил выигрыш в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Риме на стадионе "Олимпико" состоялось одно из центральных противостояний второго тура групповой стадии Лиги Европы в котором хозяева "Лацио" принимали французский "Ренн", сообщает УНН.
На 55 минуте "Ренн" открыл счет благодаря подаче со штрафного и удара головой Мореля. Однако довольно быстро римляне отыгрались и вышли вперед. Милинкович-Савич сравнял цифры на табло ударом в нижний угол ворот, а лидер атак "орлов" Иммобиле головой переправил игровой снаряд до цели, принеся команде желанные три очка - 2:1.
Примечательно, что главным рефери матча был украинец Сергей Бойко, а ему помогали остальные трое украинский.
Заметим, что в турнирной таблице квартета Е "Лацио" разделяет 2-3 места с "Клуж" (по 3 балла), лидирует шотландский "Селтик" Украинская Марьяна Шведа (6).