ФК "Лаціо" за суддівства українців здобув виграш в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Римі на стадіоні "Олімпіко" відбулося одне із центральних протистоянь другого туру групової стадії Ліги Європи в якому господарі "Лаціо" приймали французький "Ренн", повідомляє УНН.
На 55 хвилині "Ренн" відкрив рахунок завдяки подачі зі штрафного та удару головою Мореля. Однак доволі швидко римляни відігралися та вийшли вперед. Мілінкович-Савич зрівняв цифри на табло ударом у нижній кут воріт, а лідер атак "орлів" Чіро Іммобіле головою переправив ігровий снаряд до цілі, принісши команді бажані три очки – 2:1.
Примітно, що головним рефері матчу був українець Сергій Бойко, а йому допомагали інші троє українців.
Зауважимо, у турнірній таблиці квартету Е "Лаціо" поділяє 2-3 місця із "Клужом" (по 3 бали), лідирує шотландський "Селтік" українця Мар'яна Шведа (6).