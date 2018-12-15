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Фильтрованная вода приводит к кариесу и ломкости костей - медик

Киев • УНН

 • 35130 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Вода, пропущенная через фильтры, лишается всех микроэлементов, вызывает кариес и ломкость костей. Об этом сообщил экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.

Фильтрованная вода приводит к кариесу и ломкости костей - медик

"Она (вода - ред.) должна быть максимально естественной - с минимальным вмешательством в части обработки. Как только мы начинаем прогонять воду через системы осмоса, мы забираем абсолютно все микроэлементы. Такая вода уже является неестественной, она искусственная, обработанная - не из соблюдением тех нормативов, которые сегодня установлены", - отметил медик.

По его словам, пункты разлива питьевой воды, очищая воду и лишая ее микроэлементов, уверяют, что потом "доминирализовують" ее, однако искусственные минералы не усваиваются организмом человека.

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"Фактически, потребляя такую воду, мы приводит к появлению кариеса, выпадению зубов, ломкости костей, разрушаем организм, потому что нарушаем водно-солевой обмен", - уточнил Протас.

При этом он добавил, что лучшей для ежедневного употребления является вода из артезианских скважин - в частности из бюветов в Киеве.

"Она является наиболее физиологически полноценной для человека", - добавил эксперт, уточнив, что оборудование бюветов нуждается в регулярном уходе и чистке.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 года в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическим, гидроморфологичным, химическим и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

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