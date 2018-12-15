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Фільтрована вода призводить до карієсу і ламкості кісток - медик

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вода, пропущена через фільтри, позбавляється всіх мікроелементів, що спричиняє карієс і ламкість кісток. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас у коментарі кореспонденту УНН.

Фільтрована вода призводить до карієсу і ламкості кісток - медик

"Вона (вода - ред.) має бути максимально природною – з мінімальним втручанням в частині обробки. Як тільки ми починаємо проганяти воду через системи осмосу, ми забираємо абсолютно всі мікроелементи. Така вода вже є неприродною, вона штучна, оброблена – не з дотриманням тих нормативів, які на сьогодні встановлені", - зазначив медик.

За його словами, пункти розливу питної води, очищуючи воду й позбавляючи її мікроелементів, запевняють, що потім "домініралізовують" її, однак штучні мінерали не засвоюються організмом людини.

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"Фактично, споживаючи таку воду, ми спричиняємо появу карієсу, випадіння зубів, ламкість кісток, руйнуємо організм, тому що порушуємо водно-сольовий обмін", - уточнив Протас.

При цьому він додав, що найкращою для щоденного вживання є вода з артезіанських свердловин – зокрема з бюветів у Києві.

"Вона є найбільш фізіологічно повноцінною для людини", - додав експерт, уточнивши, що обладнання бюветів потребує регулярного догляду й чищення.

Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками.

Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.

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