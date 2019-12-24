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Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" из-за "неуважения к суду" вывели из зала заседания

Киев  •  УНН

 • 12843 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Фигуранта второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”, координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева вывели во вторник с заседания Южного окружного военного суда российского Ростова-на-Дону из-за “неуважения к суду”, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Сегодня Сервер Мустафаев продолжил допрос свидетеля Артыкбаева (сотрудника ФСБ России — ред), который постоянно отвечал на его вопросы, что он „не помнит“, или „не знает“. То есть Артыкбаев перестал отвечать на вопросы. У него было только два варианта ответов. И постоянно вопрос Сервера снимал судья Зубаиров”, — рассказал адвокат Айдер Азаматов.

По его словам, Мустафаев выражал возмущение и сказал судье: “Такое впечатление, что мозг этого свидетеля пересадили вам”. В результате суд посоветовался и решил “удалить” Сервера Мустафаева на одно судебное заседание.

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Следовательно, в следующем судебном заседании он участвовать не будет. Мустафаев не закончил допрос свидетеля, у него осталось еще около 60 вопросов. Из них он поставил около 15-ти.

Напомним, 15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское “дело Хизб ут-Тахрир”.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинение против них привлекло их к Бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”.

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