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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112484 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123200 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114725 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120670 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125692 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151096 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150675 просмотра

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Фигуранта дела Грымчака оставили под стражей

Фигуранта дела Грымчака оставили под стражей

Киев  •  УНН

 • 8922 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Суд оставил под стражей Игоря Овдиенко, которого задержали вместе с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком и которого подозревают в мошенничестве. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговского апелляционного суда.

"Черниговский апелляционный суд, рассмотрев 2 сентября 2019 года апелляционную жалобу защитника Татьяны Матяш в интересах подозреваемого Игоря Овдиенко, оставил без изменений постановление следственного судьи Деснянского районного суда Черниговской области от 17 августа 2019 года, которой последнему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумму 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд перенес дату рассмотрения апелляции, представленной защитником Грымчака.

"Рассмотрение дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Юрия Грымчака отложено на 9:00 6 сентября 2019 года", - проинформировали в суде.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Как сообщал УНН, 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

После этого защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании Грымчаку меры пресечения.

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