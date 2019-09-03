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Фігуранта справи Гримчака залишили під вартою

Фігуранта справи Гримчака залишили під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Суд залишив під вартою Ігоря Овдієнка, якого затримали разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком та якого підозрюють у шахрайстві. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Чернігівського апеляційного суду.

"Чернігівський апеляційний суд, розглянувши 2 вересня 2019 року апеляційну скаргу захисника Тетяни Матяш в інтересах підозрюваного Ігоря Овдієнка, залишив без змін ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду Чернігівської області від 17 серпня 2019 року, якою останньому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі 4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, суд переніс дату розгляду апеляції, поданої захисником Гримчака.

"Розгляд справи за апеляційними скаргами захисника Дмитра Мельника в інтересах підозрюваного Юрія Гримчака відкладено на 9 годину 6 вересня 2019 року", - проінформували у суді.

Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

Як повідомляв УНН, 16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн.

Після цього захист подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання Гримчаку запобіжного заходу.

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