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ФИФА из-за пандемии отменила мужские молодежные чемпионаты мира по футболу в следующем году

Киев • УНН

 • 18568 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) отменила в 2021 году проведение молодежных мужских чемпионатов мира U-17 и U-20 из-за пандемии COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации.

ФИФА из-за пандемии отменила мужские молодежные чемпионаты мира по футболу в следующем году

"В результате пандемии COVID-19 Бюро Совета ФИФА приняло решение отменить проведение в 2021 году мужских чемпионатов мира по футболу FIFA U-20 и чемпионата мира FIFA U-17, и назначить Индонезию и Перу соответственно, которые должны были провести турниры в 2021 году, в качестве хозяев выпусков 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФИФА, пандемия COVID-19 по-прежнему создает проблемы для проведения международных спортивных мероприятий и ограничивает влияние на международные поездки. Поэтому ФИФА регулярно консультировалась с заинтересованными сторонами, включая принимающие ассоциации-члены, и конфедерации, которые участвуют в обоих турнирах, которые изначально планировалось провести в 2021 году. При этом стало ясно, что глобальная ситуация не смогла нормализоваться до достаточного уровня. Для решения проблем, связанных с проведением обоих турниров, включая возможность выбора соответствующих квалификационных путей.

В Международной федерации футбола выразили благодарность принимающим ассоциациям-членам и властям Индонезии и Перу за их приверженность и проведенную подготовку к турниру. ФИФА надеется на продолжение тесного сотрудничества со странами-организаторами для организации успешных турниров.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) из-за пандемии отменил чемпионат Европы по фигурному катанию-2021 и финал Гран-при.

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