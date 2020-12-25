ФІФА через пандемію скасувала чоловічі молодіжні чемпіонати світу з футболу в наступному році

"В результаті пандемії COVID-19 Бюро Ради ФІФА прийняло рішення скасувати проведення в 2021 році чоловічих чемпіонатів світу з футболу FIFA U-20 і чемпіонату світу FIFA U-17, і призначити Індонезію і Перу відповідно, які повинні були провести турніри в 2021 році, в якості господарів випусків 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ФІФА, пандемія COVID-19 як і раніше створює проблеми для проведення міжнародних спортивних заходів та обмежує вплив на міжнародні поїздки. Тому ФІФА регулярно консультувалася з відповідними зацікавленими сторонами, включаючи асоціації-члени, що приймають, а також конфедерації, які беруть участь в обох турнірах, які спочатку планувалося провести в 2021 році. При цьому стало ясно, що глобальна ситуація не змогла нормалізуватися до достатнього рівня. Для вирішення проблем, пов'язаних з проведенням обох турнірів, включаючи можливість вибору відповідних кваліфікаційних шляхів.

У Міжнародній федерації футболу висловили подяку асоціаціям-членам, що приймають, а також владі Індонезії та Перу за їх прихильність і проведену підготовку до турніру. ФІФА сподівається на продовження тісної співпраці з країнами-організаторами для організації успішних турнірів.

Нагадаємо, Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) через пандемію скасувала чемпіонат Європи з фігурного катання-2021 та фінал Гран прі.