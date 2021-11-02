Facebook отключит систему распознавания лиц

Цитата

"Регулирующие органы все еще разрабатывают четкий набор правил, регулирующих его использования", - написал в своем блоге вице-президент Facebook по искусственному интеллекту Джером Песенти. - В условиях продолжающейся неопределенности мы считаем целесообразным ограничение использования распознавания лиц узким набором сценариев использования".

Детали

Отмена распознавания лиц крупнейшей в мире платформой социальных сетей произошло в связи с тем, что последние несколько лет технологическая индустрия столкнулась с "расплатой" за этичность использования этой технологии.

Критики говорят, что технология распознавания лиц популярна среди розничных продавцов, больниц и других предприятий в целях безопасности - может поставить под угрозу конфиденциальность, нацелиться на маргинальные группы и нормализовать навязчивое наблюдение.

IBM навсегда прекратила продажу продуктов для распознавания лиц, а Microsoft Corp и Amazon.com Inc приостановили продажу для полиции на неопределенный срок.

Facebook находится под пристальным вниманием регуляторов и законодателей в отношении безопасности пользователей и широкого спектра злоупотреблений на его платформах.

Компания, которая на прошлой неделе переименовала себя на Meta Platforms Inc, сообщила, что больше трети активных пользователей Facebook избрали настройки распознавания лиц на сайте социальных сетей, и теперь эта смена удалит "шаблоны распознавания лиц" более чем 1 миллиарда людей.

По словам представителя Facebook, удаление будет распространено по всему миру и, как ожидается, будет завершено к декабрю.

Facebook добавил, что его автоматический инструмент альтернативного текста, который создает описание изображений для людей с ослабленным зрением, больше не будет включать имена людей, которые узнаются на фотографиях после удаления функции распознавания лиц, но в остальном будет работать нормально.

Facebook не исключил использования технологии распознавания лиц в других продуктах, заявив, что, как и раньше, считает его "мощным инструментом", например, для проверки личности.

Добавим

Программное обеспечение для распознавания лиц давно является предметом пристального внимания. Федеральная торговая комиссия США включила это в "список опасений", когда в 2019 году оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов за урегулирование жалоб на нарушение конфиденциальности.

В этом году судья одобрил урегулирование коллективного иска Facebook на сумму 650 миллионов долларов в Иллинойсе по обвинениям в сборе и хранении биометрических данных пользователей без надлежащего согласия.