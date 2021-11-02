Facebook відключить систему розпізнавання обличчя

Цитата

"Регулюючі органи все ще розробляють чіткий набір правил, що регулюють його використання", - написав у своєму блозі віце-президент Facebook зі штучного інтелекту Джером Песенті. - В умовах невизначеності, що триває, ми вважаємо за доцільне обмеження використання розпізнавання осіб вузьким набором сценаріїв використання".

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Скасування розпізнавання осіб найбільшої у світі платформою соціальних мереж відбулося у зв'язку з тим, що останні кілька років технологічна індустрія зіткнулася з "розплатою" за етичність використання цієї технології.

Критики кажуть, що технологія розпізнавання обличь популярна серед роздрібних продавців, лікарень та інші підприємства з метою безпеки - можуть поставити під загрозу конфіденційність, націлюватися на маргінальні групи та нормалізувати нав'язливе спостереження.

IBM назавжди припинила продаж продуктів для розпізнавання осіб, а Microsoft Corp та Amazon.com Inc призупинили продаж для поліції на невизначений термін.

Facebook знаходиться під пильною увагою регуляторів та законодавців щодо безпеки користувачів та широкого спектру зловживань на його платформах.

Компанія, яка минулого тижня перейменувала себе на Meta Platforms Inc , повідомила, що більше третини щоденно активних користувачів Facebook обрали налаштування розпізнавання осіб на сайті соціальних мереж, і тепер ця зміна видалить "шаблони розпізнавання осіб" більш ніж 1 мільярда людей.

За словами представника Facebook, видалення буде поширене у всьому світі і, як очікується, буде завершено до грудня.

Facebook додав, що його автоматичний інструмент альтернативного тексту, який створює опис зображень для людей з ослабленим зором, більше не включатиме імена людей, які впізнаються на фотографіях після видалення функції розпізнавання осіб, але в іншому працюватиме нормально.

Facebook не виключив використання технології розпізнавання осіб в інших продуктах, заявивши, що, як і раніше, вважає її "потужним інструментом", наприклад, для перевірки особистості.

Додамо

Програмне забезпечення компанії для розпізнавання осіб давно є предметом пильної уваги. Федеральна торгова комісія США включила це до "списку побоювань", коли 2019 року оштрафувала Facebook на 5 мільярдів доларів за врегулювання скарг на порушення конфіденційності.

Цього року суддя схвалив врегулювання колективного позову Facebook на суму 650 мільйонів доларів в Іллінойсі за звинуваченнями у збиранні та зберіганні біометричних даних користувачів без належної згоди.