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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Это полотно останется историей": украинский художник создал картину вместе с детьми из "Охматдета"

"Это полотно останется историей": украинский художник создал картину вместе с детьми из "Охматдета"

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 17:00  •  546 просмотра

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Украинский художник Расим Сейдимов вместе с детьми из НДСБ «Охматдет» создал картину «Свет». Проект направлен на поддержку маленьких пациентов и подчеркивает важность искусства для психологической реабилитации.

Украинский художник Расим Сейдимов вместе с детьми из НДСБ "Охматдет" создал картину "Свет", которая является символом надежды в светлое будущее, передает корреспондент УНН.

Детали

Дети, которые проходят лечение в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет"^ рисовали совместное полотно под названием "Свет". Свой шедевр они создавали вместе с украинским художником - Расимом Сейдимовым.

Автором идеи и координатором является актриса - Людмила Фантаз.

"Иногда дети, они хоть и маленькие, но оставляют за собой такое наследие, которое не каждый взрослый может оставить", - делится Людмила Фантаз.

Название полотна "Свет" Расим Сейдимов объясняет как символ надежды в светлое будущее и уверен, что оно останется историей.

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 "После событий 8 июля, когда россияне нанесли удар по „Охматдету", мы поняли, что хотим немного поддержать этих детей. Такие мероприятия дают детям надежду и развивают их. Это своеобразная арт-терапия. По моему мнению, это однозначно помогает на психологическом уровне", - подчеркивает художник.

Также Расимом Сейдимовым с детьми создали артобъекты из простыней, которые художник взял в самом "Охматдете". По его мнению, это достаточно символично и сакрально.

Мероприятие организовывалось из-за благотворительных интересов и направлялось на поддержку маленьких пациентов "Охматдета". Главной целью также было подчеркнуть важность искусства как инструмента для психологической реабилитации. По завершению, участники получили подарки от французских партнеров.

Алина Волянская

Алина Волянская

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