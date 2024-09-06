"Это полотно останется историей": украинский художник создал картину вместе с детьми из "Охматдета"

Украинский художник Расим Сейдимов вместе с детьми из НДСБ "Охматдет" создал картину "Свет", которая является символом надежды в светлое будущее, передает корреспондент УНН.

Детали

Дети, которые проходят лечение в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет"^ рисовали совместное полотно под названием "Свет". Свой шедевр они создавали вместе с украинским художником - Расимом Сейдимовым.

Автором идеи и координатором является актриса - Людмила Фантаз.

"Иногда дети, они хоть и маленькие, но оставляют за собой такое наследие, которое не каждый взрослый может оставить", - делится Людмила Фантаз.

Название полотна "Свет" Расим Сейдимов объясняет как символ надежды в светлое будущее и уверен, что оно останется историей.

"После событий 8 июля, когда россияне нанесли удар по „Охматдету", мы поняли, что хотим немного поддержать этих детей. Такие мероприятия дают детям надежду и развивают их. Это своеобразная арт-терапия. По моему мнению, это однозначно помогает на психологическом уровне", - подчеркивает художник.

Также Расимом Сейдимовым с детьми создали артобъекты из простыней, которые художник взял в самом "Охматдете". По его мнению, это достаточно символично и сакрально.

Мероприятие организовывалось из-за благотворительных интересов и направлялось на поддержку маленьких пациентов "Охматдета". Главной целью также было подчеркнуть важность искусства как инструмента для психологической реабилитации. По завершению, участники получили подарки от французских партнеров.