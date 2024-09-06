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"Це полотно залишиться історією": український художник створив картину разом з дітьми з "Охматдиту"

"Це полотно залишиться історією": український художник створив картину разом з дітьми з "Охматдиту"

Київ • УНН

 • 20925 перегляди

Український художник Расім Сейдімов разом з дітьми з НДСЛ "Охматдит" створив картину "Світло". Проект спрямований на підтримку маленьких пацієнтів та наголошує на важливості мистецтва для психологічної реабілітації.

Український художник Расім Сейдімов разом з дітьми з НДСЛ "Охматдит" створив картину "Світло", яка є символом надії у світле майбутнє, передає кореспондент УНН.

Деталі

Діти, які проходять лікування у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит"^ малювали спільне полотно під назвою "Світло". Свій шедевр вони створювали разом з українським художником – Расімом Сейдімовим.

Авторкою ідеї та координатором є акторка – Людмила Фантаз.

"Часом діти, вони хоч і маленькі, але залишають за собою таку спадщину, яку не кожен дорослий може лишити", – ділиться Людмила Фантаз.

Назву полотна "Світло" Расім Сейдімов пояснює як символ надії у світле майбутнє та впевнений, що воно лишиться історією.

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 "Після подій 8 липня, коли росіяни завдали удару по "Охматдиту", ми зрозуміли, що хочемо трішечки підтримати цих дітей. Такі заходи дають дітям надію та розвивають їх. Це своєрідна арттерапія. На мою думку, це однозначно допомагає на психологічному рівні", – підкреслює художник.

Також Расімом Сейдімовимз дітьми створили артоб’єкти з простирадл, які митець взяв у самому "Охматдиті". На його думку, це досить символічно та сакрально.

Захід організовувався з-за благодійних інтересів та спрямовувався на підтримку маленьких пацієнтів "Охматдиту". Головною метою також було наголосити про важливість мистецтва як інструменту для психологічної реабілітації. По завершенню, учасники отримали подарунки від французьких партнерів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Культура

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