Этим летом на Днепропетровщине утонуло 22 человека: из них четверо детей
Киев • УНН
С начала лета в водоемах Днепропетровской области Украины утонули четверо детей и 18 взрослых.
Вчера, 8 июля, на Синельниковском водоеме утонул 9-летний мальчик. Всего с начала лета на водоемах Днепропетровщины погибли четверо детей. И еще 18 взрослых. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его словам, все общины области приняли решение - запретить посещать места массового отдыха на воде. Впрочем, люди, пренебрегая предостережением, идут купаться в неустановленных местах.
С начала лета на водоемах области погибли четверо детей. И еще 18 взрослых. Больше всего - в Криворожском районе
Он также добавил, что спасатели вместе с полицией регулярно проводят рейды. Они объясняют - нарушение правил безопасности на воде приводит к беде.
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