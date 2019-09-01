Эстафета и снайперская стрельба: как в Украине соревнуются танкисты

По информации пресс-центра, взводы уже завершили спортивную номинацию и показали умение переносить длительные физические нагрузки, навыки во владении стрелковым оружием и преодоления дистанции по пересеченной местности. Также конкурсанты провели один из этапов профессиональной номинации - снайперская стрельба из танков.

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Окончательное подведение итогов и награждение победителей состоится накануне Дня танкиста 7 сентября.

Общий призовой фонд конкурса составляет 200 000 гривен.