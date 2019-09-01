Эстафета и снайперская стрельба: как в Украине соревнуются танкисты

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114662 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120612 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125654 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150655 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140707 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195480 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116858 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Эстафета и снайперская стрельба: как в Украине соревнуются танкисты

Эстафета и снайперская стрельба: как в Украине соревнуются танкисты

Киев  •  УНН

 • 13799 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Черниговской области продолжается конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Командование "Север".

По информации пресс-центра, взводы уже завершили спортивную номинацию и показали умение переносить длительные физические нагрузки, навыки во владении стрелковым оружием и преодоления дистанции по пересеченной местности. Также конкурсанты провели один из этапов профессиональной номинации - снайперская стрельба из танков.

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Окончательное подведение итогов и награждение победителей состоится накануне Дня танкиста 7 сентября.

Общий призовой фонд конкурса составляет 200 000 гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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