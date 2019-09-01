Эстафета и снайперская стрельба: как в Украине соревнуются танкисты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Черниговской области продолжается конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Командование "Север".
По информации пресс-центра, взводы уже завершили спортивную номинацию и показали умение переносить длительные физические нагрузки, навыки во владении стрелковым оружием и преодоления дистанции по пересеченной местности. Также конкурсанты провели один из этапов профессиональной номинации - снайперская стрельба из танков.
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Окончательное подведение итогов и награждение победителей состоится накануне Дня танкиста 7 сентября.
Общий призовой фонд конкурса составляет 200 000 гривен.