Естафета та снайперська стрільба: як в Україні змагаються танкісти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Чернігівщині триває конкурс на кращий танковий взвод Збройних Сил України, передає УНН із посиланням на пресцентр Оперативне командування "Північ".
За інформацією пресцентру, взводи вже завершили спортивну номінацію та показали вміння переносити тривалі фізичні навантаження, навички у володінні стрілецькою зброєю та подолання дистанції по пересічній місцевості. Також конкурсанти провели один з етапів професійної номінації – снайперська стрільба з танків.
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Остаточне підведення підсумків та нагородження переможців відбудеться на передодні Дня танкіста 7 вересня.
Загальний призовий фонд конкурсу складає 200 тисяч гривень.