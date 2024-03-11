"Есть указы с грифом "секретно": Кремль отказался комментировать информацию об увольнении главкома вмф рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  60777 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  82048 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  183308 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  174649 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  172489 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  241616 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102491 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110941 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112382 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108840 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

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8 марта 2024, 15:00  •  208404 просмотра
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Кремль отказался комментировать сообщения о возможном назначении нового командующего ВМФ России, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что открытых указов по этому поводу нет, а секретные он комментировать не может.

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россия продолжает осуществлять массированные атаки беспилотников на Одесскую область, пытаясь нарушить функционирование зернового коридора.

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Народный депутат Владимир Арешонков заявил, что для повышения качества работы с теневой экономикой, расследование экономических преступлений должно быть передано исключительно Бюро экономической безопасности. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности активно работает над подготовкой необходимой законодательной базы.

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Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны западных союзников спасает жизни и должна продолжаться, поскольку Украина не имеет другого выбора, кроме как бороться против неспровоцированной агрессии россии, в то время как россия может закончить войну уже сегодня.

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Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

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Враг дважды атаковал вблизи Дергачей, подробности еще уточняются.

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В Жовковской общине Львовской области в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП-Поруч" открылся Штаб, который предоставляет профессиональные юридические, психологические консультации и поддержку ветеранам и их семьям.

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"МХП Поруч": при поддержке благотворителей на Львовщине начал работу Ветеранский Штаб

Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"

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Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"