"Есть указы с грифом "секретно": Кремль отказался комментировать информацию об увольнении главкома вмф рф

В кремле отказались комментировать информацию СМИ относительно вероятного назначения нового командующего вмф рф. Об этом со ссылкой на российские СМИ, пишет УНН.

Детали

В частности пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков заявил, что открытого указа по этому поводу не было, а секретные он не имеет права комментировать.

Есть указы с грифом "секретно", и я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, по этому поводу не было - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить соответствующие сообщения СМИ.

Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе

Контекст

Вчера УНН со ссылкой на российские СМИ сообщал, что главнокомандующий Военно-морского флота россии адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северного флота адмирал Александр Моисеев

Напомним

За два года с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей Черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, находящихся на ремонте.