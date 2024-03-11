"Есть указы с грифом "секретно": Кремль отказался комментировать информацию об увольнении главкома вмф рф

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Вражеские удары были нанесены по Запорожской области, данные о жертвах и повреждениях все еще оцениваются.
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В Жовковской общине Львовской области в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП-Поруч" открылся Штаб, который предоставляет профессиональные юридические, психологические консультации и поддержку ветеранам и их семьям.
Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"
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