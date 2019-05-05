Епифаний поздравил главу УГКЦ с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний поздравил Главу и Отца Украинской греко-католической церкви, Блаженнейшего Святослава (Шевчука), который сегодня празднует день рождения. Свои поздравления Епифаний высказал на странице в Facebook, передает УНН.
"Ваше Блаженство! Блаженнейший Святослав, сердечно поздравляю Вас с днем рождения!", - написал Митрополит.
Он отметил, что дело служения Богу чрезвычайно ответственной и Блаженнейший Святослав достойно работает, осуществляя возложенные на него высокие обязанности Главы Украинской Греко-Католической Церкви.
"Благодарю Вас за поддержку дружеских взаимоотношений между нашими Церквами и за непоколебимую патриотическую позицию. Надеюсь, что наши отношения и в дальнейшем будут оставаться такими же добрыми и благотворными. Пусть Всемилостивый Господь одарит Вас крепким здоровьем, долголетием, духовной радостью и неисчерпаемой воодушевлением", - добавил Епифаний.
Напомним, 5 мая Глава и Отец Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Святослав (Шевчук), празднует день рождения. Сегодня ему исполняется 49 лет.