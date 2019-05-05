Епифаний поздравил главу УГКЦ с днем рождения

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58838 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86873 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100508 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102523 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125837 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112371 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144738 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130192 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130245 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Епифаний поздравил главу УГКЦ с днем рождения

Епифаний поздравил главу УГКЦ с днем рождения

Киев  •  УНН

 • 22330 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний поздравил Главу и Отца Украинской греко-католической церкви, Блаженнейшего Святослава (Шевчука), который сегодня празднует день рождения. Свои поздравления Епифаний высказал на странице в Facebook, передает УНН.

"Ваше Блаженство! Блаженнейший Святослав, сердечно поздравляю Вас с днем рождения!", - написал Митрополит.

Он отметил, что дело служения Богу чрезвычайно ответственной и Блаженнейший Святослав достойно работает, осуществляя возложенные на него высокие обязанности Главы Украинской Греко-Католической Церкви.

"Благодарю Вас за поддержку дружеских взаимоотношений между нашими Церквами и за непоколебимую патриотическую позицию. Надеюсь, что наши отношения и в дальнейшем будут оставаться такими же добрыми и благотворными. Пусть Всемилостивый Господь одарит Вас крепким здоровьем, долголетием, духовной радостью и неисчерпаемой воодушевлением", - добавил Епифаний.

Напомним, 5 мая Глава и Отец Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Святослав (Шевчук), празднует день рождения. Сегодня ему исполняется 49 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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