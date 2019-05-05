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Епіфаній привітав главу УГКЦ з днем народження

Епіфаній привітав главу УГКЦ з днем народження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній привітав главу і Отця Української греко-католицької церкви, Блаженнішого Святослава (Шевчука), який сьогодні святкує день народження. Свої вітання Епіфаній висловив на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Ваше Блаженство! Блаженніший Святослав, сердечно вітаю Вас з днем народження!”, — написав Митрополит.

Він зазначив, що справа служіння Богу є надзвичайно відповідальною, і Блаженніший Святослав гідно працює, здійснюючи покладені на нього високі обов’язки Глави Української Греко-Католицької Церкви.

“Дякую Вам за підтримку дружніх взаємовідносин між нашими Церквами та за непохитну патріотичну позицію. Сподіваюся, що наші взаємини й надалі залишатимуться такими ж добрими та благотворними. Нехай Всемилостивий Господь обдарує Вас міцним здоров’ям, довголіттям, духовною радістю та невичерпною наснагою”, — додав Епіфаній.

Нагадаємо, 5 травня глава і Отець Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав (Шевчук), святкує день народження. Сьогодні йому виповнюється 49 років.

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