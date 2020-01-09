Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 252,13 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"8 января атомными станциями выработано 252,13 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также указано, что 9 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 21-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 411-е сутки среднего планового ремонта.
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"8 января 2020 года в 22:34 действием автоматической защиты энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от сети. 9 января 2020 в 4:17 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети после устранения замечаний", - добавили в НАЭК.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 570 МВт, РАЭС - 2430 МВт, ЮУАЭС - 3035 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 6 января в работу энергосистемы Украины вернулся отключен защитой атомный блок.