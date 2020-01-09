Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 252,13 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"8 січня атомними станціями вироблено 252,13 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 9 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 21-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 18-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 411-а доба середнього планового ремонту.
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"8 січня 2020 року о 22:34 дією автоматичного захисту енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від мережі. 9 січня 2020 року о 04:17 енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до мережі після усунення зауважень", - додали у НАЕК.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 570 МВт, РАЕС – 2 430 МВт, ЮУАЕС – 3 035 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 6 січня у роботу енергосистеми України повернувся відключений захистом атомний блок.