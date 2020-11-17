"Энергоатом" держит в ремонте треть энергоблоков АЭС Украины

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 17412 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 38950 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 63057 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 83532 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92666 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100016 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113993 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115176 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"Энергоатом" держит в ремонте треть энергоблоков АЭС Украины

"Энергоатом" держит в ремонте треть энергоблоков АЭС Украины

Киев  •  УНН

 • 18257 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Все энергоблоки АЭС Украины работают на полную мощность, кроме находящихся в затянутом ремонте. Об этом говорится на сайте "Энергоатома", передает УНН.

"17 ноября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 8510 МВт, текущая мощность составляет 8510 МВт. 16 ноября 2020 года энергоблоки АЭС Украины выработали 204 340 000 кВт·ч", - сообщили в "Энергоатоме".

Напомним, энергоблоки АЭС должны были выйти из ремонта к зиме и дать стране дополнительную мощность в ответ на повышенный спрос потребления.

Однако "Энергоатом" сорвал сроки ремонтов, в том числе из-за некачественных работ и непрозрачных тендеров. Дефицит атомной электроэнергии уже спровоцировал скачок цен на электроэнергию для промышленности, что возмутило Ассоциацию работодателей.

Также напомним, за первые 9 месяцев 2020 года убыток "Энергоатома" достиг уже 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года.

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