"Энергоатом" держит в ремонте треть энергоблоков АЭС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Все энергоблоки АЭС Украины работают на полную мощность, кроме находящихся в затянутом ремонте. Об этом говорится на сайте "Энергоатома", передает УНН.
"17 ноября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 8510 МВт, текущая мощность составляет 8510 МВт. 16 ноября 2020 года энергоблоки АЭС Украины выработали 204 340 000 кВт·ч", - сообщили в "Энергоатоме".
Напомним, энергоблоки АЭС должны были выйти из ремонта к зиме и дать стране дополнительную мощность в ответ на повышенный спрос потребления.
Однако "Энергоатом" сорвал сроки ремонтов, в том числе из-за некачественных работ и непрозрачных тендеров. Дефицит атомной электроэнергии уже спровоцировал скачок цен на электроэнергию для промышленности, что возмутило Ассоциацию работодателей.
Также напомним, за первые 9 месяцев 2020 года убыток "Энергоатома" достиг уже 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года.