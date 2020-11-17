"Енергоатом" тримає в ремонті третину енергоблоків АЕС України

"17 листопада 2020 року на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. Наявна генеруюча потужність НАЕК "Енергоатом" - 8510 МВт, поточна потужність становить 8510 МВт. 16 листопада 2020 енергоблоки АЕС України виробили 204 340 000 кВт·год", - повідомили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, енергоблоки АЕС повинні були вийти з ремонту до зими і дати країні додаткову потужність у відповідь на підвищений попит споживання.

Однак "Енергоатом" зірвав терміни ремонтів, в тому числі через неякісні робіт і непрозорих тендерів. Дефіцит атомної електроенергії вже спровокував стрибок цін на електроенергію для промисловості, що обурило Асоціацію роботодавців.

Також нагадаємо, за перші 9 місяців 2020 року збиток "Енергоатому" досяг вже 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року.