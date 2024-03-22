Энергетики вернули свет для большинства жителей Днепропетровщины, полностью восстановлено водоснабжение - ОВА

В Днепропетровской области удалось восстановить поставки электричества для большинства жителей, которые были обесточены из-за атаки рф в ночь на 22 марта. Также для всей области восстановили водоснабжение. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Энергетики вернули свет большинству жителей области, дома которых обесточила сегодняшняя атака. Заживили 375 тыс. абонентов - написал Лысак в соцсетях.

По его словам, до сих пор без электричества примерно 35 тыс. человек. В основном в Павлограде. Ремонтные бригады делают максимум, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию, отметил глава ОВА.

Также Лысак сообщил, что в области полностью восстановлено водоснабжение. Терновка и частично Павлоград - пока без тепла. Там также работают специалисты.

Дополнение

В небе над Днепропетровской областью во время масштабной атаки рф Силы обороны сбили 7 вражеских "шахедов" и 14 ракет.

В Днепре в результате массированной ракетной атаки российских войск есть повреждения многоэтажек из-за обломков.