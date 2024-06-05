Энергетическая отрасль россии адаптируется к санкциям: ее доход от нефти вырос на 50% в мае

В мае доходы россии от продажи нефти выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим годом, что связано с повышением цен на нефть и ее адаптацией к международным санкциям. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Налоговые сборы с нефтяной промышленности россии в прошлом месяце достигли 7,1 млрд долларов, а общий доход от нефти и газа увеличился на 39% до 793,7 млрд рублей.

Повышение доходов произошло на фоне роста цен на марку Urals, которая является основной экспортной нефтью россии. В мае, основываясь на цене Urals в 74,98 доллара за баррель, министерство финансов определило налоги по сравнению с ценой в 58,63 доллара год назад. Несмотря на ограничения цен от G7, скидка Urals на мировой бенчмарк Brent стала меньше.

Меры G-7, направленные на снижение доходов россии от нефти, которые используются для финансирования военных действий против Украины, включают ограничение доступа к западным судоходным и страховым услугам, но оставляют россию на мировом рынке. москва адаптировалась, используя теневой флот танкеров продав нефть азиатским странам, пишет Bloomberg.

Хотя месячный объем нефтегазовых доходов снизился более чем на 35% из-за специфики выплат налогов, уплачиваемых четыре раза в год, российские нефтяные доходы могли бы быть еще выше, если бы не крупные субсидии на внутренние поставки дизеля и бензина. Эти субсидии, которые в мае составили почти 202 млрд рублей, частично компенсируют разницу в ценах на автотопливо в россии и за рубежом.

По прогнозам, в этом году российская нефть будет торговаться примерно по 65 долларов за баррель, что ниже предыдущего прогноза в 71,30 доллара. Цены на газ также ожидаются на уровне 252,80 доллара за тысячу кубометров, почти на 6% ниже бюджетного прогноза.

Напомним

Страны ОПЕК + согласились в воскресенье продлить большинство своих сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать их поэтапную отмену в 2025 году, поскольку группа стремится поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.