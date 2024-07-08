Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эта неделя подарит множество возможностей, но также будет требовать от нас сохранять спокойствие и не вступать в конфликты. О том, что ждет представителей разных знаков Зодиака с 8 по 14 июля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Это неделя будет очень контрастной в своих проявлениях. Сейчас растущая Луна, и, казалось бы, хорошее время начинать новые дела, но к концу недели нужно быть очень осторожными из-за сложности аспектов. Астролог рассказала об этом детальнее.

"В понедельник и вторник Луна будет давать напряженные аспекты к Марсу и Урану, поэтому очень важно контролировать свою эмоциональность, иначе конфликтов не избежать.

В эти дни Солнце и Венера создадут тригоны к Сатурну, и это даст нам возможность добиться больших успехов, особенно в финансовых делах, при условии, что мы будем опираться на нашу логику и рассудительность.

Венера с 11-го июля зайдет в знак Льва, и наша чувственность проявится ярче. Это отличный показатель для всех творческих людей. Но при этом Венера сразу образует жесткую оппозицию к Плутону, и поэтому все эти качества будут проявляться достаточно жестко. Мы можем быть эгоистичны, не замечать чувства других людей. Это станет испытанием для отношений. Также большие сложности могут возникнуть в финансовых вопросах", - рассказала Базиленко.

По словам астролога, с 11 июля и до конца недели лучше избегать пластических операций.

На этой неделе начнется самый опасный аспект этого месяца – соединение Марса и Урана в знаке Тельца. Пик его преподает с 14 по 17-е июля, это уже следующая неделя, но силу его мы будем ощущать уже сейчас. Повышение агрессии, раздражительности, аварийности, может привести к масштабным катаклизмам и конечно же это, вероятно, отразится и на ходе событий на фронте - считает астролог.

Также положение планет указывает на скандалы, связанные с власть имущими, неожиданные перемены во власти.

"На этой неделе всем нам нужно тщательно контролировать свою вспыльчивость и раздражительность, проявлять терпение и внимательно относится к своей безопасности", - считает астролог.

ОВНЫ

На этой неделе вам нужно внимательно относиться к своей финансам. С одной стороны, к вам может неожиданно прийти хорошая прибыль, а с другой стороны, могут быть и непредвиденные потери. Сколько бы вы ни заработали, все будет уходить на бытовые вопросы и помощь близким. По- прежнему тема семейных отношений и домашних вопросов будет у вас на первом месте.

Лучше отложить встречи с родственниками на выходных и не начинать обсуждение бытовых вопросов – это может привести к конфликтам.

ТЕЛЬЦЫ

Успех этой недели будет зависеть полностью от вас. Ожидайте большую активность, много общения, вы можете познакомиться с интересными людьми. Возможны поездки, командировки, много обучения. В финансовых вопросах ожидайте большую удачу и хорошие возможности.

Будьте внимательны во второй половине недели – вас могут захлестнуть сильные эмоции, которые спровоцируют крупные споры и скандалы. Контролируйте себя.

Будьте осторожны в любовных отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе у вас будет много хороших возможностей, особенно в финансовой сфере – есть вероятность получить прибыль или премию. Но вам стоит отказаться от больших трат и от финансовых вложений.

Также вам будет легко даваться работа с любой информацией.

На протяжении недели вам стоит контролировать свое внутреннее состояние, поскольку внутри вас будут кипеть накопившиеся негативные эмоции, которые в любой момент могут вырваться наружу.

РАКИ

На этой неделе самое время взять все в свои руки и полагаться только на себя. Активно и успешно будут развиваться все ваши начинания и новые проекты. К вам придут интересные предложения, особенно от руководства. Вам предоставиться хорошая возможность для заработков. Но откажитесь от кредитов и других долговых обязательств.

Вам стоит контролировать свою эмоциональность, чтобы в первой половине недели не допустить ошибок в финансах, а во второй – не попасть в конфликт с близкими.

ЛЬВЫ

На этой неделе вы почувствуете большую уверенность в себе, что поможет вам реализовывать все ваши планы. Опираться на логику и рассудительность.

В начале недели ваши эмоции могут зашкаливать, из-за этого могут возникнуть конфликтные ситуации с вашим руководством. Во второй половине недели вы можете допустить ошибки в финансовых вопросах, поэтому будьте осторожны с денежными тратами.

Выходные вам лучше провести в уединении и спокойствии.

ДЕВЫ

Вам неделя принесет много возможностей и удачи, особенно в старте новых проектов. Воплощайте свои самые необычные планы. Вы можете ощутить поддержку своей команды или коллектива.

В середине недели вы почувствуете большую раздражительность, вам будет сложно себя контролировать. Постарайтесь избегать конфликтов, иначе они будут иметь длительные последствия. К концу недели вам стоит отказаться от дальних поездок и путешествий.

ВЕСЫ

Эта неделя благоприятна для любых ваших начинаний. Вас ждет карьерный рост и взаимопонимание с руководством. В финансовых вопросах вам стоит отказаться от кредитов, инвестирования. Вовремя платите налоги.

На выходных будет очень много эмоций, поэтому, чтобы избежать серьезных конфликтных ситуаций, постарайтесь провести выходные в уединении и спокойствии.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя принесет много удачи в любых ваших начинаниях, особенно если они касаются проектов с иностранцами и дальних поездок. В вопросах обучения и в публичных выступлениях будет успех. Также вы можете получить прекрасное предложение от вашего руководства. Для вас очень важно, чтобы вы не шли на конфликтные ситуации, особенно с вашими партнерами, как по бизнесу, так и по браку. Постарайтесь быть более дипломатичными, обходите острые ситуации и тогда вы добьетесь настоящего успеха.

В воскресенье опасный для вас день, поэтому постарайтесь провести его уединенно в спокойствии.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя может быть очень сумбурной и принести вам много изменений самого неожиданного характера. Но какими бы не были эти изменения – постарайтесь сохранять спокойствие и действовать максимально собранно.

Вы сможете удачно закрыть множество сложных вопросов, особенно юридического характера. В финансах вас так же ждёт удача.

А вот на работе может возникнуть сильное напряженное во взаимоотношениях с коллективом. Избегайте конфликтов.

Будьте внимательны к своему здоровью.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вас может ждать большой успех, если будете проявлять дипломатичность и корректное отношение к окружающим вас людям. Сейчас самое время найти хороших партнеров для своего бизнеса. Также у вас прекрасно разрешаться все юридические вопросы.

В середине недели к вам неожиданно может прийти большая удача, особенно в любовных отношениях.

ВОДОЛЕИ

Это неделя удачна для реализации любых ваших планов и идей, развития вашей деятельности.

Также хорошее время для того, чтобы заняться своим здоровьем, пройти обследование и профилактику.

А вот дома могут разгореться самые настоящие страсти. В начале недели опасайтесь конфликтных ситуаций в браке, а к концу недели напряжение может затронуть всех домочадцев. Постарайтесь не конфликтовать и поладить с близкими.

РЫБЫ

Эта неделя может принести вам много интересных событий и хороших впечатлений. Это также прекрасный период для того, чтобы вы могли качественно отдохнуть и набраться сил, так как со следующей недели вам нужно будет прилагать много усилий для вашей работы и домашних дел. Постарайтесь больше проводить времени с любимыми и вашими детьми.

Но вас может охватить раздражительность и в общении вы можете допускать ошибки из-за своей вспыльчивости. Во второй половине недели вы сможете с особой силой ощутите свое эмоциональное раздражение, поэтому на выходных постарайтесь уединиться и сохранять спокойствие.