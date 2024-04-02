Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва

Электроподстанция в оккупированном Севастополе выведена из строя. Объект использовался для питания военной инфраструктуры врага. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

На вопрос, есть ли повреждения в результате подрыва электроподстанции, собеседник ответил:

"Выведены из строя, задействованы резервные мощности. Объект использовался для питания военной инфраструктуры врага".

Дополнение

Ранее источники в спецслужбах сообщали, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму представители Главного управления разведки взорвали электроподстанцию.