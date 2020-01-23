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Экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 14728 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека, экс-первому заместителю министра юстиции и еще 4 лицам сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину сообщили о подозрении

Как стало известно УНН, речь идет о бывшем представителе президента в Крыму и уполномоченном правительства по делам ЕСПЧ Борисе Бабине.

"22 января 2020 год под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в завладении и легализации более 54,179 млн гривен государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека, бывшему первому заместителю министра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным у бывшему народному депутату Украины", - говорится в сообщении САП.

Действия лиц, как указано, квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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В САП рассказали и об обстоятельствах дела.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось. Однако следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался к исполнительной службе относительно его реализации. Однако об этом факте Европейский суд не сообщил", - сказали в прокуратуре.

Кроме того, по данным САП, было скрыто и факт уступки права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.

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"В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в Европейский суд бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотого Мандаринп Ойл" 54,179 млн гривен из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016 года Министерством юстиции страны было перечислено указанную сумму средств", - говорится в сообщении САП.

"Отметим, часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания, по обстоятельствам совершенного уголовного преступления", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Добавим, накануне сам Борис Бабин в Facebook сообщал, что "САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ".

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