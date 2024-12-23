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Экстренные отключения света в Украине: когда восстановят электроснабжение

Экстренные отключения света в Украине: когда восстановят электроснабжение

Киев  •  УНН

 • 5688 просмотра

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В нескольких областях Украины с 14:10 введены аварийные отключения из-за повреждения оборудования от обстрелов. Укрэнерго планирует завершить ремонтные работы до 17:00.

В нескольких областях Украины сегодня введены аварийные отключения из-за повреждения оборудования от обстрелов. Укрэнерго планирует завершить ремонтные работы до 17:00, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 23 декабря, начиная с 14:10, в нескольких областях Украины вынужденно были применены аварийные отключения. Причина временного введения ограничений - необходимость неотложной замены поврежденного в результате обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей», - отметили в Укрэнерго.

«Как только работы будут завершены - ограничения для бытовых потребителей будут отменены. Ориентировочное время завершения работ - до 17:00», - указали в НЭК.

Энергетики принимают все необходимые меры для восстановления поврежденных и разрушенных россиянами объектов энергетической инфраструктуры, отметили в Укрэнерго.

И призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, если у вас сейчас есть свет.

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы23 дек. 2024, 12:48 • 76192 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина