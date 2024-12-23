Экстренные отключения света в Украине: когда восстановят электроснабжение
Киев • УНН
В нескольких областях Украины с 14:10 введены аварийные отключения из-за повреждения оборудования от обстрелов. Укрэнерго планирует завершить ремонтные работы до 17:00.
В нескольких областях Украины сегодня введены аварийные отключения из-за повреждения оборудования от обстрелов. Укрэнерго планирует завершить ремонтные работы до 17:00, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 23 декабря, начиная с 14:10, в нескольких областях Украины вынужденно были применены аварийные отключения. Причина временного введения ограничений - необходимость неотложной замены поврежденного в результате обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей», - отметили в Укрэнерго.
«Как только работы будут завершены - ограничения для бытовых потребителей будут отменены. Ориентировочное время завершения работ - до 17:00», - указали в НЭК.
Энергетики принимают все необходимые меры для восстановления поврежденных и разрушенных россиянами объектов энергетической инфраструктуры, отметили в Укрэнерго.
И призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, если у вас сейчас есть свет.
В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы23 дек. 2024, 12:48 • 76192 просмотра