Экстренные отключения света на Днепропетровщине отменены - ДТЭК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dtekДТЭК
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  117935 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  119014 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  123616 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  145312 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  136614 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  229944 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126404 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137934 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130201 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142844 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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20 марта 2024, 10:44  •  258060 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  355079 просмотра

Экстренные отключения света на Днепропетровщине отменены - ДТЭК

Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для всех 413 000 семей Днепропетровской области, пострадавших от массированных обстрелов врага, отменив аварийные отключения электроэнергии в регионе.

Общество •   •  21409 просмотра
Экстренные отключения света на Днепропетровщине отменены - ДТЭК

В Харькове во время повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский

Спасатель и полицейский получили ранения в Харькове в результате повторных вражеских обстрелов во время ликвидации пожара, вызванного первым ударом беспилотника.

Общество •   •  23770 просмотра
В Харькове во время повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский

На Херсонщине за сутки погиб один человек, трое раненых

Один человек погиб и трое получили ранения в результате российского обстрела 20 населенных пунктов в Херсонской области за минувшую ночь, повреждены здания и инфраструктура.

Общество •   •  22154 просмотра
На Херсонщине за сутки погиб один человек, трое раненых

Россияне обстреляли из артиллерии Очаков в Николаевской области

В пятницу россияне несколько раз обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  21600 просмотра
Россияне обстреляли из артиллерии Очаков в Николаевской области

На Запорожье в результате атак погибли ребенок и два человека

В результате 299 вражеских обстрелов в Запорожье погиб ребенок и двое мужчин, 29 человек получили ранения, более 400 домов были повреждены.

Общество •   •  22389 просмотра
На Запорожье в результате атак погибли ребенок и два человека

В течение суток на фронте произошло 69 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 69 боевых столкновений, во время которых противник нанес 88 ракетных и 143 авиационных ударов, а также совершил 92 обстрела украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  22219 просмотра
В течение суток на фронте произошло 69 боевых столкновений - Генштаб

Воздушные Силы уничтожили 31 из 34 "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 31 из 34 российских ударных беспилотников в ночь на 23 марта в Полтавской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

Война •   •  23286 просмотра
Воздушные Силы уничтожили 31 из 34 "шахедов"

Три удара шахедами и 2 артобстрела: ночью враг атаковал Никопольщину

Ночью российские оккупанты совершили 3 удара с БПЛА и 2 артиллерийских обстрела Никопольского района, повредив электростанцию, колледж, здания и объекты инфраструктуры.

Общество •   •  22464 просмотра
Три удара шахедами и 2 артобстрела: ночью враг атаковал Никопольщину

Еще плюс 1050 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 435 760 человек личного состава и 6852 танка.

Война •   •  29268 просмотра
Еще плюс 1050 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Силы обороны нанесли 13 авиаударов по оккупантам - Генштаб

В течение суток Вооруженные силы Украины нанесли 13 авиационных ударов по российскому личному составу, вооружению, военной технике и объектам инфраструктуры.

Война •   •  29266 просмотра
Силы обороны нанесли 13 авиаударов по оккупантам - Генштаб