Экстренные отключения света на Днепропетровщине отменены - ДТЭК

Экстренные отключения на Днепропетровщине отменены. 413 тысяч семей снова со светом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Детали

Как отмечается, ночью энергетики ДТЭК вернули питание для всех семей, которые остались без света из-за вчерашней массированной атаки врага.

Сейчас все дома Днепропетровской области снова со светом.

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