Экс-сотрудника "Альфы" будут судить по делу расстрела хмельницкого Майдана

"Следователи центрального аппарата ГБР завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту трагических событий, имевших место во время массовых акций протеста 19 февраля 2014 года в Хмельницком. По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника спецподразделения "Альфа" Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - сообщили в бюро.

Как указали в ГБР, досудебным расследованием установлено, что сотрудник "Альфы", "выполняя незаконное указание своего руководителя, применил огнестрельное оружие во время акции протеста, где находилось значительное количество людей". "Правоохранитель осознавал возможность поражения людей. В результате таких незаконных действий один человек убит, остальные пострадавшие получили телесные повреждения различной тяжести", - добавили в бюро.

Квалификация дела - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УКУ); неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 УКУ).

Напомним, ранее в ГБР рассказали о ходе расследования расстрела хмельницкого Майдана.