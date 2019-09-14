Експрацівника "Альфи" судитимуть у справі розстрілу хмельницького Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Колишнього працівника "Альфи" Служби безпеки України судитимуть за перевищення влади під час масових акцій протесту на Майдані в Хмельницькому. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі центрального апарату ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом трагічних подій, що мали місце під час масових акцій протесту 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. За результатом досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт щодо ексспівробітника спецпідрозділу "Альфа" Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області", - повідомили у бюро.
Як вказали у ДБР, досудовим розслідуванням встановлено, що працівник "Альфи", "виконуючи незаконну вказівку свого керівника, застосував вогнепальну зброю під час акції протесту, де перебувала значна кількість людей". "Правоохоронець усвідомлював можливість ураження людей. Внаслідок таких незаконних дій одну людину вбито, інші потерпілі отримали тілесні ушкодження різної тяжкості", - додали у бюро.
Кваліфікація справи - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України); вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 ККУ); необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 ККУ).
Нагадаємо, раніше у ДБР розповіли про хід розслідування розстрілу хмельницького Майдану.