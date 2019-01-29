У ДБР розповіли про хід розслідування розстрілу хмельницького Майдану

"Дійсно, кримінальне провадження (щодо розстрілу Хмельницького майдану - ред.) згідно постанови Генпрокуратури було передано для розслідування в ДБР. На цей час в одному з проваджень виконується вимоги ознайомлення підозрюваного з матеріалами справи, в іншому проводиться досудове розслідування", - сказав глава ДБР, відповідаючи на питання журналістів.

Водночас на даному етапі, за словами Труби, слідчі Бюро ще не отримали всіх матеріалів кримінального провадження.

"Я в обов'язковому порядку після того, як матеріали провадження будуть отримані, особисто заслухаю стан досудового розслідування", - додав він.

Раніше УНН повідомляв, що за результатами проведених слідчих експериментів на Алеї Героїв Небесної Сотні слідство отримало додаткові уточнюючі докази проти осіб, які звинувачуються в організації та виконанні розстрілів на Майдані в лютому 2014 року.