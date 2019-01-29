В ГБР рассказали о ходе расследования расстрела хмельницкого Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В одном из производств по делу о расстреле хмельницкого Майдана следователи ГБР выполняют требования ознакомления подозреваемого с материалами дела, в другом проводится досудебное расследование. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Действительно, уголовное производство (по расстрелу хмельницкого Майдана - ред.) согласно постановлению Генпрокуратуры было передано для расследования в ГБР. В настоящее время в одном из производств выполняется требования ознакомления подозреваемого с материалами дела, в другом проводится досудебное расследование", - сказал глава ГБР , отвечая на вопросы журналистов.
Вместе с тем на данном этапе, по словам Трубы, следователи Бюро еще не получили всех материалов уголовного производства.
"Я в обязательном порядке после того, как материалы производства будут получены, лично заслушаю состояние досудебного расследования", - добавил он.
Ранее УНН сообщал, что по результатам проведенных следственных экспериментов на Аллее Героев Небесной Сотни следствие получило дополнительные уточняющие доказательства против лиц, которые обвиняются в организации и выполнении расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.