Экс-чиновника государственного предприятия Ровенской области подозревают в присвоении имущества на более чем 600 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. Бывшему руководителю одного из государственных предприятий Ровенской области сообщено о подозрении за присвоение имущества на сумму свыше 600 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области 22.04.2020 сообщено о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий северных районов области по факту присвоения имущества предприятия в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый в 2018 году, будучи руководителем государственного предприятия лесного хозяйства, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совершил присвоение имущества этого предприятия.
"Противоправными действиями указанного должностного лица причинен ущерб на сумму свыше 600 тыс. грн", - отмечается в сообщении.
Также сейчас решается вопрос об избрании лицу меры пресечения.
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