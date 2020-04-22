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Експосадовця державного підприємства Рівненщини підозрюють у привласненні майна на понад 600 тис. грн

Експосадовця державного підприємства Рівненщини підозрюють у привласненні майна на понад 600 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня УНН. Колишньому керівнику одного з державних підприємств Рівненської області повідомлено про підозру за привласнення майна на суму понад 600 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області 22.04.2020 повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з державних підприємств північних районів області за фактом привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, підозрюваний у 2018 році, бувши керівником державного підприємства лісового господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, здійснив привласнення майна цього підприємства.

"Протиправними діями вказаної службової особи завдано збитків на суму понад 600 тис. грн",- зазначається в повідомленні.

Також наразі вирішується питання про обрання особі запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть адвоката, який підозрюється у заволодінні будівлею водноспортивної бази вартістю 9,7 млн грн.

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