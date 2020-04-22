Експосадовця державного підприємства Рівненщини підозрюють у привласненні майна на понад 600 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. Колишньому керівнику одного з державних підприємств Рівненської області повідомлено про підозру за привласнення майна на суму понад 600 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області 22.04.2020 повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з державних підприємств північних районів області за фактом привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, підозрюваний у 2018 році, бувши керівником державного підприємства лісового господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, здійснив привласнення майна цього підприємства.
"Протиправними діями вказаної службової особи завдано збитків на суму понад 600 тис. грн",- зазначається в повідомленні.
Також наразі вирішується питання про обрання особі запобіжного заходу.
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