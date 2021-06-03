Экс-чиновников Минэнерго заподозрили в схеме на 1,5 миллиарда: ГБР проводит 47 обысков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Государственное бюро расследований разоблачило злоупотребления бывших топ-чиновников Минэнергоугля на 1,5 млрд гривен на схеме с газораспределительными системами. Сегодня по Украине в этом деле проводят почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в ГБР.
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"Главное следственное управление Государственного бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам", - указали в бюро.
Детали
ГБР сообщило, что установлено, что 21 февраля 2017-го постановлением правительства "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.
"Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен", - отметили в ГБР.
3 июня 2021 года следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований, как указано, одновременно проводят 47 обысков на территории Украины, в том числе в Министерстве энергетики Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 37 операторах газораспределительных систем и по месту жительства бывших высокопоставленных чиновников Министерства.
Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы.
Дополнение
Это не первый раз, когда ГБР интересуется деятельностью Минэнерго. В прошлом году Государственное бюро расследований начало предварительное расследование в связи с тем, что должностные лица Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины вывели в резерв государственные АЭС и увеличили объем закупки электроэнергии у частных компаний.