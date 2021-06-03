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Експосадовців Міненерго запідозрили у схемі на 1,5 мільярда: ДБР проводить 47 обшуків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Державне бюро розслідувань викрило зловживання ексвисокопосадовців Міненерговугілля на 1,5 млрд гривень на схемі з газорозподільними системами. Сьогодні по Україні у цій справі проводять майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили в ДБР.

Експосадовців Міненерго запідозрили у схемі на 1,5 мільярда: ДБР проводить 47 обшуків

Цитата:

“Головне слідче управління Державного бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам”, — вказали у бюро.

Деталі

ДБР повідомило, що встановлено, що 21 лютого 2017 року постановою уряду “Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових” було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості.

"Однак у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з “обл-, міськгазами” уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном. За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд гривень", - зауважили у ДБР.

3 червня 2021 року слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, як вказано, одночасно проводять 47 обшуків на території України, у тому числі у Міністерстві енергетики України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 37 операторів газорозподільних систем та за місцями проживання колишніх високопосадовців Міністерства.

Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до вчинення злочину службові особи Міненерговугілля та керівники операторів газорозподільних систем та їх кінцеві бенефіціарні власники.

Доповнення

Це не вперше, коли ДБР цікавиться діяльністю Міненерго. Торік Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування у зв’язку з тим, що посадовці Міністерства енергетики та захисту довкілля України вивели в резерв державні АЕС і збільшили обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.

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