Экспорт зерновых превысил 34 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина отправила на экспорт уже более 34,2 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.
По приведенным данным, по состоянию на 22 января в 2019/20 маркетинговом году Украина экспортировала 34 млн 202 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.
В частности:
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- пшеницы - 15 млн 486 тыс. тонн;
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- ячменя - 3 млн 829 тыс. тонн;
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- ржи - 5 тыс. тонн;
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- кукурузы - 14 млн 516 тыс. тонн.
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Экспорт муки достиг 211,4 тыс. тонн.
Напомним, Украина установила очередной рекорд аграрного экспорта.