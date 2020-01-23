Экспорт зерновых превысил 34 млн тонн

По приведенным данным, по состоянию на 22 января в 2019/20 маркетинговом году Украина экспортировала 34 млн 202 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

В частности:



пшеницы - 15 млн 486 тыс. тонн;



ячменя - 3 млн 829 тыс. тонн;



ржи - 5 тыс. тонн;



кукурузы - 14 млн 516 тыс. тонн.



Экспорт муки достиг 211,4 тыс. тонн.

Напомним, Украина установила очередной рекорд аграрного экспорта.