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Експорт зернових перевищив 34 млн тонн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна відправила на експорт вже понад 34,2 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані інформаційно-аналітичного порталу АПК України.

Експорт зернових перевищив 34 млн тонн

За наведеними даними, станом на 22 січня у 2019/20 маркетинговому році Україна експортувала 34 млн 202 тис. тонн зернових і зернобобових культур.

Зокрема:

  • пшениці - 15 млн 486 тис. тонн;
  • ячменю - 3 млн 829 тис. тонн;
  • жита - 5 тис. тонн;
  • кукурудзи - 14 млн 516 тис. тонн.

Експорт борошна сягнув 211,4 тис. тонн.

Нагадаємо, Україна встановила черговий рекорд аграрного експорту.

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