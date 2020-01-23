Експорт зернових перевищив 34 млн тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна відправила на експорт вже понад 34,2 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані інформаційно-аналітичного порталу АПК України.
За наведеними даними, станом на 22 січня у 2019/20 маркетинговому році Україна експортувала 34 млн 202 тис. тонн зернових і зернобобових культур.
Зокрема:
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- пшениці - 15 млн 486 тис. тонн;
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- ячменю - 3 млн 829 тис. тонн;
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- жита - 5 тис. тонн;
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- кукурудзи - 14 млн 516 тис. тонн.
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Експорт борошна сягнув 211,4 тис. тонн.
Нагадаємо, Україна встановила черговий рекорд аграрного експорту.