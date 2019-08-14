Эксперты назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в столичных новостройках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В июле 2019 года медианная цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы выросла в сравнении с июнем 2019 года и составляла 953 дол. США/кв.м. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Address.ua, передает УНН.
Данный показатель в категории однокомнатных квартир в июле вырос на 6,3 % и составил 936 дол. США/кв.м. Цена двухкомнатных - также 936 дол. США/кв.м. Медианная цена трехкомнатных квартир выросла до 994 дол. США/кв.м.
Напомним, глава правления "Киевгорстроя" прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.
"Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением", — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до "лучших времен", чтобы не прогадать.
"Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!" — подчеркивает президент "Киевгорстроя".
Напомним, что Холдинговая компания "Киевгорстрой" объявила летние скидки до 22% на квартиры в нескольких своих новостройках.