Експерти назвали середню вартість квадратного метра житла у столичних новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У липні 2019 року медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці зросла у порівнянні з червнем 2019 року і становила 953 дол. США/кв.м. Про це свідчать дані спеціалізованого порталу Address.ua, передає УНН.
Даний показник у категорії однокімнатних квартир у липні виріс на 6,3% і склав 936 дол. США/кв.м. Ціна двокімнатних - також 936 дол. США/кв.м. Медіанна ціна трикімнатних квартир виросла до 994 дол. США/кв.м.
Нагадаємо, глава правління "Київміськбуду" прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.
"Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає сприятливий період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком", - вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до "кращих часів", щоб не прогадати.
"Як мовить одне китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!" - підкреслює президент "Київміськбуду".
Нагадаємо, що Холдингова компанія "Київміськбуд" оголосила літні знижки до 22% на квартири в кількох своїх новобудовах.