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Эксперт рассказал, какие исторические находки могут открыться на территориях, которые были затоплены во время строительства Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 4811601 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате подрыва Каховской ГЭС вода начала отходить от затопленного в 1955-1957 годах Большого Луга. Об артефактах, которые, вероятно, можно будет найти на затопленных в советские времена территориях, в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заведующий научно-просветительским отделом Национального заповедника "Хортица" Сергей Дударенко.

Эксперт рассказал, какие исторические находки могут открыться на территориях, которые были затоплены во время строительства Каховской ГЭС

Детали

По словам историка, на территории Большого Луга или рядом с ним размещались 5 из 8 сичей запорожских козаков.

"Великий луг защищал Сичи запорожских козаков, давал пищу приют и то из чего можно строить, это древесина. Поэтому, такое выражение и пошло “Луг-отец, а Сичь-мать”, - пояснил историк.

Дударенко отметил, что современные события с подрывом Каховской ГЭС – это катастрофа и трагедия. И одновременно он отметил, что может открыться много исторических находок, которые были похоронены в советское время под толщей воды.

Цитата

“Можно будет остатки Сичи найти, остатки церквей, лодок, казацких поселений уже не говоря о мелких артефактах. Более того скажу, что как раз в акватории неподалеку от Херсона наши гидроархеологи нашли турецкие галеры”, - говорит заведующий научно-просветительским отделом Национального заповедника "Хортица" Сергей Дударенко.

Большой Луг

Одним из регионов, на котором располагались поселения козаков, был правый берег Большого Луга, охватывавший территории Никопольщины, Днепропетровщины и Марганца.

В то время, левый берег Большого Луга населяли тюркские племена. В течение XVIII века эта территория стала частью российской империи, а на правом берегу продолжали существовать козацкие поселения.

С учетом природных условий, главными занятиями козаков на Большом Лугу были рыбалка, поскольку этот район был крупнейшим нерестилищем в восточной Европе. Кроме того, здесь развивались пасеки и земледелие, как и на других территориях Украины.

Однако, со временем, эта земля стала объектом планового отселения. В 1954 году Крым был передан в состав Украинской ССР, и для обеспечения водой Крыма была построена Каховская плотина и создано Каховское водохранилище.

Эта стратегическая необходимость привела к отселению населения с этой территории. В 1956 году территорию затопили, и Большой Луг, вместе со своими поселениями, ушел под воду.

Хотя некоторые поселки сохранились, они также подверглись затоплению.

Из-за подрыва Каховской ГЭС российскими террористами вода затопленных в советские времена территорий начала отходить, тем самым давая доступ к изучению археологических находок разных времен.

Дополнение

Из-за подрыва Каховской ГЭС из водохранилища уже потеряно более 72% воды или 14,395 куб. км воды.

Также, в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС вода за сутки отошла на 57 сантиметров.

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