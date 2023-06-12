Эксперт рассказал, какие исторические находки могут открыться на территориях, которые были затоплены во время строительства Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате подрыва Каховской ГЭС вода начала отходить от затопленного в 1955-1957 годах Большого Луга. Об артефактах, которые, вероятно, можно будет найти на затопленных в советские времена территориях, в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заведующий научно-просветительским отделом Национального заповедника "Хортица" Сергей Дударенко.
Детали
По словам историка, на территории Большого Луга или рядом с ним размещались 5 из 8 сичей запорожских козаков.
"Великий луг защищал Сичи запорожских козаков, давал пищу приют и то из чего можно строить, это древесина. Поэтому, такое выражение и пошло “Луг-отец, а Сичь-мать”, - пояснил историк.
Дударенко отметил, что современные события с подрывом Каховской ГЭС – это катастрофа и трагедия. И одновременно он отметил, что может открыться много исторических находок, которые были похоронены в советское время под толщей воды.
Цитата
“Можно будет остатки Сичи найти, остатки церквей, лодок, казацких поселений уже не говоря о мелких артефактах. Более того скажу, что как раз в акватории неподалеку от Херсона наши гидроархеологи нашли турецкие галеры”, - говорит заведующий научно-просветительским отделом Национального заповедника "Хортица" Сергей Дударенко.
Большой Луг
Одним из регионов, на котором располагались поселения козаков, был правый берег Большого Луга, охватывавший территории Никопольщины, Днепропетровщины и Марганца.
В то время, левый берег Большого Луга населяли тюркские племена. В течение XVIII века эта территория стала частью российской империи, а на правом берегу продолжали существовать козацкие поселения.
С учетом природных условий, главными занятиями козаков на Большом Лугу были рыбалка, поскольку этот район был крупнейшим нерестилищем в восточной Европе. Кроме того, здесь развивались пасеки и земледелие, как и на других территориях Украины.
Однако, со временем, эта земля стала объектом планового отселения. В 1954 году Крым был передан в состав Украинской ССР, и для обеспечения водой Крыма была построена Каховская плотина и создано Каховское водохранилище.
Эта стратегическая необходимость привела к отселению населения с этой территории. В 1956 году территорию затопили, и Большой Луг, вместе со своими поселениями, ушел под воду.
Хотя некоторые поселки сохранились, они также подверглись затоплению.
Из-за подрыва Каховской ГЭС российскими террористами вода затопленных в советские времена территорий начала отходить, тем самым давая доступ к изучению археологических находок разных времен.
Дополнение
Из-за подрыва Каховской ГЭС из водохранилища уже потеряно более 72% воды или 14,395 куб. км воды.
Также, в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС вода за сутки отошла на 57 сантиметров.