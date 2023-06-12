Эксперт рассказал, какие исторические находки могут открыться на территориях, которые были затоплены во время строительства Каховской ГЭС

Детали

По словам историка, на территории Большого Луга или рядом с ним размещались 5 из 8 сичей запорожских козаков.

"Великий луг защищал Сичи запорожских козаков, давал пищу приют и то из чего можно строить, это древесина. Поэтому, такое выражение и пошло “Луг-отец, а Сичь-мать”, - пояснил историк.

Дударенко отметил, что современные события с подрывом Каховской ГЭС – это катастрофа и трагедия. И одновременно он отметил, что может открыться много исторических находок, которые были похоронены в советское время под толщей воды.

Цитата

“Можно будет остатки Сичи найти, остатки церквей, лодок, казацких поселений уже не говоря о мелких артефактах. Более того скажу, что как раз в акватории неподалеку от Херсона наши гидроархеологи нашли турецкие галеры”, - говорит заведующий научно-просветительским отделом Национального заповедника "Хортица" Сергей Дударенко.

Большой Луг

Одним из регионов, на котором располагались поселения козаков, был правый берег Большого Луга, охватывавший территории Никопольщины, Днепропетровщины и Марганца.

В то время, левый берег Большого Луга населяли тюркские племена. В течение XVIII века эта территория стала частью российской империи, а на правом берегу продолжали существовать козацкие поселения.

С учетом природных условий, главными занятиями козаков на Большом Лугу были рыбалка, поскольку этот район был крупнейшим нерестилищем в восточной Европе. Кроме того, здесь развивались пасеки и земледелие, как и на других территориях Украины.

Однако, со временем, эта земля стала объектом планового отселения. В 1954 году Крым был передан в состав Украинской ССР, и для обеспечения водой Крыма была построена Каховская плотина и создано Каховское водохранилище.

Эта стратегическая необходимость привела к отселению населения с этой территории. В 1956 году территорию затопили, и Большой Луг, вместе со своими поселениями, ушел под воду.

Хотя некоторые поселки сохранились, они также подверглись затоплению.

Из-за подрыва Каховской ГЭС российскими террористами вода затопленных в советские времена территорий начала отходить, тем самым давая доступ к изучению археологических находок разных времен.

Дополнение

Из-за подрыва Каховской ГЭС из водохранилища уже потеряно более 72% воды или 14,395 куб. км воды.

Также, в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС вода за сутки отошла на 57 сантиметров.